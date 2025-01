Servidores públicos entram de graça no Hopi Hari em fevereiro

O parque temático Hopi Hari anunciou uma ação especial para homenagear os servidores públicos: de 1º a 28 de fevereiro, os profissionais da categoria poderão usufruir de gratuidade para curtir as atrações do parque. A promoção será válida nos dias em que o parque estiver aberto regularmente, das 11h às 19h30. A gratuidade não será válida no dia 16/02, data reservada para o evento exclusivo Summer Beats.

Para garantir o benefício, é necessário realizar um cadastro prévio na página hopihari.com.br/mesdoservidor e, no dia da visita, apresentar o holerite e um documento de identidade com foto no Balconi di Cidadanis, localizado na entrada do parque.

Vale lembrar que as cortesias são limitadas para proporcionar a melhor experiência aos visitantes, reforçando a importância do cadastro antecipado.

Além dessa iniciativa, o Hopi Hari também mantém outras promoções para o mês de fevereiro:

Crianças de até 12 anos podem entrar gratuitamente até o dia 28/02.

Aniversariantes do mês de fevereiro também têm entrada gratuita.

Descontos progressivos para a compra de mais de um ingresso são válidos exclusivamente para compras antecipadas realizadas pelo site oficial ou pela central de vendas do parque.

O parque ainda oferece facilidade no pagamento, garantindo que famílias e grupos de amigos possam aproveitar a experiência completa de forma mais acessível. Para mais informações e detalhes sobre a programação do parque, acesse o site oficial e planeje sua visita.

