A vereadora Esther Moraes (PV) apresentou, nesta segunda-feira (10/06), a Moção Nº 212/2024, por meio da qual destaca a necessidade premente de retomada das negociações entre a Prefeitura e o Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste (SindproSBO). A moção visa assegurar os interesses de mais de mil professores e de milhares de alunos que podem ser afetados caso as tratativas não progridam.

A vereadora expressou sua preocupação diante do impasse que resultou na recente decisão dos professores de entrar em estado de greve, após a falta de resposta da Prefeitura a um ofício, por meio do qual a categoria solicitava a retomada das negociações.

O pedido inicial visava discutir questões salariais, incluindo o aumento real no vale alimentação, fundamental para o sustento dos profissionais da educação.

O SindproSBO informou que a contraproposta apresentada pela Prefeitura, que oferecia a correção dos salários e do vale alimentação pelo INPC, foi rejeitada pela categoria. A necessidade de um aumento significativo no valor do auxílio alimentação, atualmente em R$ 856, para R$ 1.250 mensais, foi ressaltada como ponto crucial nas demandas dos professores.

Esther Moraes enfatizou a importância de se restabelecer o diálogo entre as partes envolvidas, destacando que a valorização dos profissionais da educação é fundamental para garantir a qualidade do ensino no Município. A vereadora reiterou seu apoio à categoria dos professores e solicitou que a Administração Municipal receba o SindproSBO, buscando um consenso que beneficie ambas as partes.

