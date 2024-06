Após cobrança do prefeito de Americana, Chico Sardelli, o secretário de Estado da Educação de São Paulo, Renato Feder, anunciou nesta terça-feira (11) a abertura de licitação para conclusão das obras da creche do bairro Jardim Boer.

O pedido do chefe do Executivo foi feito durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Holambra.

“Essa é uma demanda que vínhamos cobrando há meses do Governo do Estado e, hoje, após nova solicitação feita pessoalmente na reunião dos prefeitos da RMC, recebemos essa excelente notícia. Uma novidade importantíssima para a comunidade da região do Jardim Boer, que vem sofrendo com a obra inacabada. Agradeço ao secretário e ao governador Tarcísio de Freitas por esse olhar atencioso ao nosso pedido”, celebrou o prefeito Chico.

O novo processo licitatório para contratação de empresa para continuidade das obras será aberto no dia 6 de julho. A construção da creche do Jardim Boer foi iniciada em 2019, mas, devido a problemas com as empresas contratadas pelo Governo do Estado, as obras foram paralisadas com 67% de execução.

Leia + sobre política regional

“Muito feliz com essa grande notícia que recebemos do secretário de Estado da Educação durante a reunião em Holambra. Depois de muita cobrança e insistência, conseguimos sensibilizar o Governo do Estado para que viabilize a conclusão das obras da creche do Jardim Boer. Vamos acompanhar o processo de perto para garantir o bom andamento dos trabalhos e a entrega da unidade à população o mais rápido possível”, ressaltou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A creche do Jardim Boer faz parte do Programa Creche Escola, uma parceria entre os governos estadual e municipal e o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE). Com área construída de 813 m², sete salas, dois berçários, fraldário e lactário, a unidade terá capacidade para atender 130 alunos de até 5 anos de idade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP