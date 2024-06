Jacira defende Molina; Gualter detona ex-correligionário

A saída de Ricardo Molina da disputa para prefeito em Americana gerou ansiedade na sua base de apoio e críticas de opositores. Um dos nomes mais fortes do Republicanos, a empresária Jacira Chávare comentou que Molina mereceu ser convidado pelo governador Tarcísio de Freitas para ajudar no governo.

Gualter Amado, que era do Republicanos e foi para o PDT este ano, desceu a lenha em Molina. Em tempo, G.A. não teria legenda se permanecesse no partido.

Na minha opinião, se tem alguém que merecia um cargo de confiança do governador era justamente Ricardo Molina … aliás, demorou …

Ele desde de sempre fez campanha para o governador, se dedicou. Mérito é Mérito…

Tem capacidade, é uma pessoa do bem, muito profissional.

Terá sempre meu apoio no que almejar.

Será importante para a Americana da mesma forma, teremos um representante da nossa cidade diretamente com o governo. Parabéns!!! Deus abençoe na sua nova trajetória!