A Guarda Municipal de Americana (Gama) deteve, nesta terça-feira (11), três pessoas envolvidas no roubo de uma carreta, no Paraná, carregada com cinco empilhadeiras novas e pneus avaliados em R$ 1 milhão, aproximadamente.

A identificação dos criminosos foi possível graças às imagens geradas pela Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da corporação que monitora as entradas e saídas do município, bem como suas principais vias.

“A Muralha Digital é a ferramenta mais importante na prevenção e no combate à criminalidade. Quando ela não antecipa uma possível atividade criminosa, fornece informações vitais para subsidiar a resolução de crimes. Isso tem agregado muito no trabalho integrado das instituições de segurança no município de Americana”, diz o comandante da Gama, Marco Aurelio da Silva.

Na manhã de hoje, as imagens identificaram um veículo Logan entrando na cidade pela Avenida Antonio Pinto Duarte. Registros indicavam que esse carro estaria envolvido no roubo de uma carreta no Paraná.

Patrulheiros que realizavam ronda nas imediações iniciaram as diligências e encontraram o carro e a carreta na Avenida Carmela Faé Ardito, na Vila Bertini. No interior do veículo, foram encontrados três indivíduos, e na carreta, cinco empilhadeiras e pneus.

Eles foram encaminhados à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para que as autoridades policiais tomem as providências legais.

Em janeiro deste ano, o prefeito Chico Sardelli anunciou um investimento de R$ 2,8 milhões na compra de novos equipamentos. Com esse aporte, Americana terá à disposição 226 câmeras de videomonitoramento, em 100% das entradas e saídas da cidade. Desse total, 123 já entraram em funcionamento e outras 103 estão em fase de instalação.

