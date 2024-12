Vereadora Esther vai presidir cerimônia da posse dos eleitos, no dia 1º. A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Prefeitura, realizará no dia 1º de janeiro, a partir das 10h, a sessão solene de instalação e posse do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para o mandato 2025-2028, no Teatro Municipal Manoel Lyra (rua João XXIII, 61, Centro). Logo em seguida, os 19 parlamentares deverão se dirigir à sede da Casa de Leis (rodovia Luís Ometto/SP-306, 1.001, Residencial Dona Margarida), para a Sessão de Eleição da Mesa Diretora do Legislativo (biênio 2025-2026).

No teatro municipal, sob a presidência da vereadora Esther Moraes, a mais votada no pleito de outubro, conforme determina o artigo 11 da Lei Orgânica Municipal, prestarão compromisso e serão empossados o prefeito eleito Rafael Piovezan, o vice-prefeito eleito, Felipe Sanches, os vereadores eleitos Alex Dantas, Arnaldo Alves, Carlos Fontes, Celso Ávila, Cabo Dorigon, Juca Bortolucci, Elton Cezaretti (Tikinho TK), Esther Moraes, Felipe Corá, Gustavo Bagnoli, Isac Motorista, Joi Fornasari, Júlio César Kifú, Lúcio Donizete, Marcelo Cury, Paulo Monaro, Rony Tavares, Jesus Vendedor e Careca do Esporte, além de secretários municipais. A cerimônia é aberta ao público e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

Ambos os eventos serão transmitidos, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelos perfis do Legislativo no Youtube e no Instagram (@camarasbo). O credenciamento da imprensa está sendo feito pelo comunicacao@santabarbara.sp.gov.br, para o qual devem ser enviadas as seguintes informações: nome e cargo do profissional, nome do veículo de comunicação e contato (telefone/WhatsApp).