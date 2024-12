Presidência da Câmara de Sumaré deve continuar com Hélio no comando

A corrida pela próxima presidência da Câmara de Sumaré deve ficar com a oposição ao prefeito eleito Henrique do Paraíso (Republicanos). O NM apurou que, por enquanto, Hélio (Cidadania) já teria 12 votos para continuar no comando do poder legislativo.

O nome do vereador Alan Leal (PRD), vereador mais votado nas eleições 2024, chegou a ser considerado, mas o parlamentar também deve ir no grupo para eleger Hélio.

Apesar de ser oposição a Henrique, fontes disseram ao NM que Hélio pode considerar uma composição ao novo governo.