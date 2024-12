Site de acompanhantes quer bancar Pogba no Timão

Corinthians avança em conversas com empresários de Pogba para ter o jogador em 2025.

Clube alvinegro recebeu a proposta de um patrocionador para cobrir os salários do volante em troca de publicidade.

O Corinthians recebeu uma proposta da Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes, para ajudar na contratação de Paul Pogba. Segundo apuração do Portal LeoDias, a empresa sinalizou interesse em contribuir com R$ 3 a 4 milhões mensais para viabilizar o pagamento do meia francês.

A Fatal Model já havia iniciado conversas com o clube há quatro meses, durante uma visita ao Parque São Jorge.

A reportagem não conseguiu apurar se há relação das publicações recentes nas redes sociais com um possível anúncio do jogador. O que há de concreto é: as conversas avançaram MUITO hoje em relação ao fim da última semana.

Pogba campeão do mundo

O futebolista francês atua como volante e foi campeão do mundo com a sua seleção. Atualmente está sem clube. Pogba foi suspenso do futebol até março de 2025 por ter sido pego no exame antidoping — testou positivo para testosterona após um jogo contra a Udinese pela primeira rodada da Serie A de 2023–24.