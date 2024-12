Diplomação de Henrique, André e vereadores acontece na 4a

Nesta quarta-feira (18), no plenário da Câmara Municipal de Sumaré, acontece a diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos em 2024. A cerimônia será organizada pela Justiça Eleitoral, em parceria com o Legislativo, e tem início previsto para as 11h. O evento será fechado ao público, por conta da disponibilidade de assentos no plenário, mas contará com transmissão ao vivo, no canal da Câmara no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

A entrega dos diplomas será feita pela Juíza da 230ª Zona Eleitoral do Município de Sumaré, Dra. Roseane Cristina de Aguiar Almeida, Presidente da Junta Eleitoral. Primeiro, serão diplomados para exercerem suas funções no Legislativo durante o quadriênio 2025-2028, os vereadores eleitos.

São eles, de acordo com a ordem crescente de votação: Cesar Augusto de Carvalho Bianchi (Cezão da Farmácia), José Tavares de Siqueira (Tavares), Valdinei Pereira da Silva (Ney do Gás), Edivaldo Teodoro (Prof. Edinho), Geraldo Medeiros da Silva (Geraldo Medeiros), Rudinei Olivio Lobo (Rudinei Lobo), José Adilson Pereira dos Santos (Pereirinha), Eduardo Aparecido Nascimento de Lima (Dudu Lima), Lucas Vieira Agostinho (Lucas Agostinho), Allan Jones Crippa Sangalli (Allan Sangalli), Fabio Ferreira dos Santos (Fabinho), Everton Rodrigo dos Santos (Rodrigo Digão), Wellington de Souza (Wellington Souza), Hélio Pereira da Silva (Hélio Silva), Valdir de Oliveira, Welington Domingos Pereira (Welington da Farmácia), Rai Stein Sciascio (Rai do Paraiso), Sebastião Alves Correa (Tião Correa do Postinho), João Maioral (João da Farmácia), Joel Cardoso da Luz (Joel), Alan dos Santos Leal (Alan Leal).

Em seguida, serão diplomados para exercerem suas funções no Executivo de Sumaré, no quadriênio 2025-2028, o vice-prefeito, André Fernandes Pereira (André da Farmácia), e o prefeito, Henrique Stein Sciascio (Henrique do Paraíso), eleitos pela Coligação Sumaré Para Todos, integrada pelos partidos Republicanos, Partido Liberal, Solidariedade, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Mulher Brasileira, Agir, Democracia Cristã e Podemos.

Diploma aos eleitos

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados pela Junta Eleitoral. A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.