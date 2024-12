SBT nega contratação de Pablo Marçal

A Assessoria de Comunicação do SBT informa que o empresário e coach Pablo Marçal não foi contratado pela emissora. No último sábado (14) ele participou da gravação de pilotos para o novo programa Casos de Família e para outro projeto que o SBT pretende lançar em 2025.

SBT ainda na fase de testes

Assim como Pablo Marçal, outros artistas, incluindo Jojô Todynho, Cariúcha e Felipeh Campos, também realizaram testes. Nenhum desses pilotos foi editado ou aprovado até o momento.

Luiza Ambiel e Mel Fire gravam conteúdo adulto em collab ousada: “uma experiência única”

Luiza Ambiel, a eterna “Rainha da Banheira do Gugu”, surpreendeu os fãs mais uma vez ao gravar uma cena de conteúdo adulto com a atriz pornô Mel Fire. As duas criaram conteúdos adultos que já estão disponíveis na plataforma Privacy.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Segundo Luiza, a ideia surgiu depois de muitos pedidos dos fãs: “Sempre me pediram algo mais ousado, foi uma experiência nova, diferente e única”.

Mel Fire, veterana na indústria dos filmes adultos e dominatrix, também se mostrou empolgada: “A Luiza é incrível! Foi super natural e leve gravar com ela. Tenho certeza de que os fãs vão adorar porque foi tudo muito quente”.

A collab trouxe cenas marcantes, misturando a ousadia de Luiza e a experiência de Mel.: “Eu sempre escuto o que meus fãs pedem e essa foi a maneira de me conectar ainda mais com eles.

Os vídeos já estão disponíveis para os assinantes da plataforma Privacy.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP