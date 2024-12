O Unidos da Vila Picerno é o campeão do Campeonato Amador de Sumaré 2024. Após vitória de 4×3 de pênaltis em cima do União Bom Retiro, o clube levantou a taça. O jogo aconteceu neste domingo, dia 15, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, região central. O torneio é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Prefeito elogia Picerno

“O Campeonato Amador de Sumaré é uma das competições mais tradicionais e disputadas da região. Trabalhamos para ofertar uma estrutura adequada aos nossos jogadores, além de incentivar o esporte na cidade. Parabéns aos vencedores, que deram um show de bola, alegria e fair play!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O campeonato reuniu 20 times sumareenses, divididos em grupos A e B em cada divisão. As oito melhores de cada chave passaram para as oitavas de final e posteriores classificações e as duas com menor pontuação foram rebaixadas.

As informações sobre os Campeonato Amador de Sumaré e demais torneios realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer podem ser consultadas pelo site https://jliga.club/campeonato/458/classificacao/geral/categoria/432.