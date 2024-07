Estudante da rede municipal de Americana tem redação selecionada em concurso

O estudante João Gabriel de Souza Valerio, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, de Americana, teve sua redação selecionada pela comissão do projeto EPTV na Escola, um concurso de redação para estudantes do último ano do Ensino Fundamental matriculados nas cidades de cobertura da emissora de Campinas.

João Gabriel escreveu sobre o tema “Inteligência Artificial: aliada ou inimiga do nosso futuro?” e vai visitar a EPTV de acordo com o cronograma a ser publicado pelos organizadores no dia 15.

Para ter sua redação selecionada, o participante precisou demonstrar, entre outras habilidades, domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, capacidade de desenvolvimento textual seguindo a temática proposta, organização de texto de forma lógica e produtiva e pensamento crítico e de cidadão.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou o resultado, desejando sucesso no concurso. “Fico feliz em ver os estudantes de nossa rede se destacando em diversas áreas de conhecimento, é um sinal de que a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi fez os investimentos acertados em materiais didáticos, qualificação de professores e renovação estrutural para que eles tenham o ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas”, disse.

O EPTV na Escola tem, entre seus objetivos, o foco de desenvolver a integração entre as escolas e, através da escolha do tema da redação, proporcionar aos estudantes o contato com a pesquisa e a aquisição de conhecimento.