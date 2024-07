Dia do Padeiro: Covabra tem 80 profissionais na produção diária

O profissional que acorda antes do sol raiar, prepara os mais deliciosos quitutes e deixa tudo quentinho, pronto para consumo antes de todos acordarem. Esse é o panificador, também chamado de padeiro, que celebramos na próxima segunda-feira, 8 de julho.

No Covabra Supermercados, o profissional é responsável pela abertura das lojas e por produzir uma infinidade de iguarias que cativam o paladar dos clientes, além de orientar auxiliares, ajudantes e líderes a preparar a melhor receita. “Temos 84 padeiros em nossa rede, distribuídos nas 11 cidades onde o Covabra está presente, uma média de quatro por unidade. Há profissionais que estão na equipe há mais de 30 anos”, pontua Fabiana Fuzari, gerente executiva de gestão de pessoas do Covabra.



Entender das mais variadas receitas da panificação e acertar o ponto da massa não é uma tarefa fácil, requer estudo e muita atenção diária.

São pães, salgados e doces, bolos secos ou recheados, biscoitos, doces e salgados, além do panettone tradicional com frutas cristalizadas e com gotas de chocolate. Somente de pão francês, a rede Covabra Supermercados produz em média 50 mil unidades por dia.

Símbolo do Natal, o panettone está presente nas prateleiras do Covabra Supermercados o ano inteiro. “A procura pela iguaria continua sendo maior no mês de dezembro, quando representa 40% do faturamento anual da rede. Entretanto, nos outros meses do ano, a procura também é grande, outra data em que o item ganha destaque em vendas é na Páscoa. A preferência dos nossos clientes é pelo chocotone, que responde por 55% das vendas do item”, destaca Éder Mendonça, gerente de padaria da rede.

Com uma receita própria, de mais de 20 anos de história, de massa madre, os panettones são produzidos internamente nas padarias das lojas do Covabra. “São cerca de oito horas, com várias etapas de produção, antes de estarem à disposição dos clientes nas gôndolas das lojas para venda. Produzimos o tradicional de frutas cristalizadas, com gotas de chocolate e nos sabores de trufados de avelã, bueno e doce de leite”, explica Mendonça.

Além das lojas físicas, também é possível adquirir os produtos de padaria pelo e-commerce da rede, onde o cliente pode decidir se quer retirar os produtos na loja de sua preferência ou recebê-los no conforto de casa. As compras feitas até as 13h são entregues no mesmo dia, inclusive aos domingos.

