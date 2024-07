Tábata rebate Pablo Marçal e o chama de 'sujeitinho'

Tabata critica Pablo Marçal após insinuações sobre morte do pai da deputada

Eu não espero nenhuma decência do Pablo Marçal, mas dessa vez ele foi mais baixo do que eu achava que alguém iria. Só que eu não me abalo. Deu, levou. É até bom pros paulistanos verem logo quem ele é. pic.twitter.com/Y28FIlRIDX

— Tabata Amaral (@tabataamaralsp) July 4, 2024

Tabata e o ‘sujeitinho’

A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo rebateu nesta quinta-feira (4/7) as ofensas feitas por Pablo Marçal, adversário na disputa municipal.

Marçal usou fake news sobre a morte do pai de Tabata por suicídio, ocorrida quando ela tinha 17 anos, afirmando que a deputada abandonou o pai no Brasil para estudar nos Estados Unidos, deixando-o morrer. Tabata chamou o ataque de “nojento” e “perverso”.

80% das famílias não têm nenhum apoio para cuidar de seus membros

Dos 5,2 milhões de domicílios brasileiros, apenas 17,6% têm condições de arcar com despesas relacionadas ao cuidado. Family Talks lança documento com soluções eficazes no fortalecimento das famílias



Segundo a última edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a cada cinco famílias brasileiras, quatro não recebem nenhum tipo de apoio para cuidar de seus membros. Apenas 17,6% têm condições de arcar com despesas relacionadas ao cuidado, desde serviços domésticos, creches e cuidadores de idosos a áreas de lazer e atividades comunitárias. Com foco nas eleições municipais que se aproximam, a ONG Family Talks, lançou uma cartilha com propostas que podem ajudar prefeitos e vereadores a promoverem políticas públicas que fortaleçam os vínculos familiares.

Neste ano, os mais de 5 mil municípios brasileiros vão às urnas escolher seus líderes e representantes dos próximos 4 anos. Entretanto, apesar de a família ser um tema comum em debates e peças eleitorais, são poucos os candidatos possuem propostas claras quando se trata do fortalecimento desta instituição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP