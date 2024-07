Prefeitura de Santa Bárbara realiza mais de 168 mil ações de combate à dengue

Sem trégua para o mosquito. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, registrou mais de 168 mil ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no primeiro semestre de 2024. O serviço de combate ao vetor da dengue e de outras arboviroses segue intensificado no Município.

O trabalho ininterrupto é realizado mesmo com a queda de temperatura, verificada nas últimas semanas e tem o objetivo de eliminar os focos do mosquito, por meio de visitas casa a casa para vistoria dos imóveis e orientação aos moradores, nebulização costal, nebulização com equipamento veicular, entre outras ações.

Entre os serviços realizados no período pelo Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estão 66.943 visitas a imóveis, 65.393 imóveis contemplados com nebulização veicular e 11.375 com nebulização portátil, 12.835 visitas para controle de criadouros, 6.640 visitas para avaliação de densidade larvária (índice de breteau), 4.460 visitas para monitoramento de armadilhas, 587 visitas em pontos estratégicos e 172 em imóveis especiais.

Esse conjunto de ações resultou no controle de 28.429 recipientes com água e na eliminação de 499 focos de Aedes aegypti. Já em relação à informação, educação e comunicação, foram realizadas 37 ações, que incluíram palestras, treinamentos, exposições e eventos. Essas estratégias alcançaram um total de 2.402 pessoas, levando informações sobre medidas preventivas e cuidados relacionados à dengue e outras arboviroses.

É importante que a população receba os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxa para nenhum serviço ou produto utilizado.

Prevenção

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito, sendo dever de todos eliminar os criadouros. Confira algumas medidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.

Para mais informações sobre as ações e serviços realizados o cidadão pode entrar em contato pelo telefone 3463.8099 (Controle de Vetores), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado à Estrada da Cachoeira, 1.365, no bairro São Joaquim.

