Estudante da região é medalha de prata em campeonato mundial

Estudante da região de Campinas é medalha de prata no campeonato mundial de profissões

André Luis Dono, aprendiz em treinamento técnico na fábrica da Bosch em Campinas/SP, conquistou a medalha de prata no torneio de Fresagem CNC no campeonato mundial de profissões técnicas, o WorldSkills. Conhecido como as “Olimpíadas do Conhecimento”, o evento reúne delegações de cerca de 70 países com mais de 1400 competidores que demonstram suas aptidões e habilidades nas diversas áreas do conhecimento profissional. A 47ª edição foi realizada em Lyon, na França, de 10 a 15 de setembro.

“A sensação de uma conquista como essa é indescritível, renunciei a muitas coisas para chegar até aqui. Às vezes é até difícil acreditar que somos capazes, mas fomos atrás, fizemos o trabalho que era necessário e, depois de três anos e dez meses de treinamento, de sacrifício e total dedicação para isso, chegamos ao pódio.” André Luis Dono, aprendiz em treinamento técnico na fábrica da Bosch em Campinas

Valorização de jovens talentos

A Bosch, uma líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços, valoriza a formação profissional e aposta na qualificação de jovens talentos. Por isso, apoia iniciativas que promovem o reconhecimento da educação profissional, como o WorldSkills, e investe no ensino técnico para qualificar a mão de obra, seguindo suas diretrizes globais e cultura corporativa. No Brasil, a Bosch mantém uma parceria com o Senai desde 1960, com foco na aprendizagem industrial. Essa iniciativa tem como objetivo incentivar os jovens a buscar a formação técnica como um diferencial competitivo para suas carreiras e para as empresas.

“Meu desenvolvimento profissional tem sido significativo e o apoio financeiro da empresa fez toda a diferença, poucas companhias investem tanto em seus competidores como a Bosch, acreditando no processo e no potencial dos alunos. Passada a competição, quero concentrar meus esforços em evoluir profissionalmente”, completa André.

Nessa mesma modalidade, a Bosch já teve três competidores medalhistas, Rafael Sansão foi Prata no Mundial no Japão em 2007, Leonardo Pereira ganhou Bronze no Nacional em 2010 e Henrique Santana conquistou o Ouro no Mundial na Alemanha em 2013.

