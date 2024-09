Nova Odessa promove ‘Nova Odessa Rock’ 2024 neste sábado com shows de The Beatles Alive e The Big Doggers

Acontece neste sábado (21/09/2024) a edição 2024 de um dos mais recentes eventos do calendário cultural e artístico anual da cidade, o “Nova Odessa Rock”. O encontro, que é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, terá entrada gratuita e vai contar com apresentações de artistas locais e shows ao vivo das bandas The Beatles Alive e The Big Doggers.

A entrada na festa é gratuita. O “Nova Odessa Rock” acontece a partir das 19h no bolsão de estacionamento em frente à Estação Ferroviária de Nova Odessa, na Avenida Carlos Botelho, esquina com Rua 1º de Janeiro, ao lado da Praça Central José Gazzetta – local que estará especialmente preparado para receber a população da cidade e da região.

Além de diversas opções gastronômicas para toda a população, a atração especial da noite serão os shows das renomadas bandas The Beatles Alive e The Big Doggers, que tocarão os maiores clássicos do rock mundial e animarão o público do evento.

Para Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo na cidade, “este é mais um evento de sucesso que Nova Odessa insere no calendário da cidade. As duas renomadas bandas com certeza farão a alegria do público presente”, adiantou.

AS BANDAS

A Banda Beatles Alive tem como objetivo trazer de volta a magia dos garotos de Liverpool. Para isso, além da interpretação de memoráveis canções, a banda ainda utiliza figurinos iguais aos que os próprios Beatles usaram na época, como os elegantes terninhos de tecido inglês da fase inicial da carreira conhecida como Beatlemania (1963 a 1965), as fardas coloridas da fase psicodélica de Sgt. Peppers’ e Magical Mystery Tour (1967), e também as roupas casuais da fase final (1968 a 1970).

A Beatles Alive dispõe ainda dos instrumentos iguais de época utilizados por seus ídolos durante toda sua trajetória em shows e gravações. Comportamento britânico impecável, pronúncia, gestos, trejeitos e manias completam o quadro. O espetáculo é um trabalho minucioso, rico em detalhes. Com tudo isso, a banda vem mostrar a riqueza da obra dos Fab Fours, bem como dar a oportunidade aos fãs de matar um pouco a saudade do grupo que foi, sem dúvida, o maior fenômeno da música pop de todos os tempos.

A banda The Big Doggers é formada por um trio que revive o melhor do rock dos anos 50, 60 e 70, além de sucessos da Jovem Guarda. Inspirados por lendas como Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard dos anos 50, trazemos o rock’n’roll com todo o seu swing e energia. Nos anos 60, bebemos da fonte de ícones como The Beatles, The Rolling Stones e The Who, bandas que definiram a era de ouro do rock britânico e mundial.

Já nos anos 70, influências como Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival e Queen moldam nosso som com riffs poderosos e performances eletrizantes. Para o toque brasileiro, resgatamos a essência da Jovem Guarda com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, que marcaram uma geração com seu estilo único e apaixonante.

SERVIÇO

Nova Odessa Rock 2024

Sábado, 21/09

A partir das 19h

Bolsão da Estação Ferroviária (Praça Central José Gazzetta, Nova Odessa/SP)

Entrada gratuita

Shows: The Beatles Alive e The Big Doggers

Opções gastronômicas e muito mais!

