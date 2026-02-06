Cerca de 13 mil estudantes voltam às aulas na rede municipal de Educação de Americana

A rede municipal de Educação de Americana se prepara para receber aproximadamente 13 mil crianças e adolescentes no início do ano letivo de 2026. As aulas para o Ensino Fundamental começam na segunda-feira (9), enquanto as da Educação Infantil têm início na quarta (11).

Durante o recesso, as 56 unidades escolares e demais prédios ligados à Secretaria de Educação passam por obras, manutenções e melhorias, visando qualificar os ambientes para o retorno das atividades pedagógicas.

Para reforçar o quadro de servidores da rede, a administração municipal convocou, em janeiro, 56 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos como professores nas funções de PEB 1 – Educação Fundamental, PEB 1 – Educação Infantil, PEB 2 – Artes, PEB 2 – Educação Física, PEB 2 – Inglês, além de inspetores de alunos, monitores escolares, pedagogo PCD, professores de Creche e professores de Educação Especial.

“O início do novo ano letivo é um momento especial de alegria para as famílias, que verão seus filhos em contato com o ensino de qualidade oferecido pelos nossos profissionais da rede municipal”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi cumprimentou os educadores. “Que 2026 seja um ano de muitas conquistas para os servidores da nossa rede, que diariamente se dedicam a ensinar nossas crianças com carinho e profissionalismo”, destacou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comentou sobre a expectativa para 2026. “O novo ano letivo traz muita esperança para familiares e estudantes, que reencontram amigos e iniciam um novo ciclo de aprendizados e vivências. As escolas municipais e os servidores estão na reta final dos preparativos para receber nossas crianças e adolescentes em espaços pedagógicos pensados para oferecer uma educação de qualidade a todos”, ressaltou.

Em parceria com a Secretaria de Educação e a Guarda Municipal de Americana (Gama), a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) realiza uma campanha educativa de trânsito durante a volta às aulas, com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes. O tema deste ano é o uso correto dos dispositivos de retenção no veículo, como a cadeirinha e o cinto de segurança.

