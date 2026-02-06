FHO abre processo seletivo para 264 bolsas de estudo no Campus SBO

A Fundação Hermínio Ometto (FHO) inicia suas atividades em 2026 em Santa Bárbara d’Oeste com a oferta de 264 bolsas de estudo adicionais para os primeiros colocados da última prova do Vestibular e Concurso de Bolsas no dia 22 de fevereiro.

As bolsas são concedidas exclusivamente por mérito, sem exigência de comprovação de renda, e contemplam todos os 11 cursos de graduação presenciais do novo Campus. Cada curso contará com 24 bolsas, sendo 12 integrais (100%) e 12 parciais (50%). Os candidatos que não alcançarem classificação para as bolsas integrais concorrerão automaticamente às bolsas parciais, de acordo com a ordem de desempenho na prova.

A iniciativa tem caráter excepcional e integra as ações de lançamento do novo campus da Instituição no município, complementando as bolsas de estudos de caráter filantrópico tradicionalmente oferecidas pela FHO.

Além de novos inscritos, podem também concorrer às bolsas de estudos candidatos que já participaram de processos seletivos anteriores e alunos já matriculados no Campus Santa Bárbara d’Oeste. Na hipótese de alunos já matriculados serem contemplados, os valores eventualmente pagos serão integralmente devolvidos, conforme normas institucionais.

As inscrições para a última prova do Vestibular e Concurso de Bolsas 2026 em Santa Bárbara são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 19 de fevereiro, exclusivamente pelo site (vestibular.fho.edu.br).

As bolsas adicionais abrangem os 11 cursos de graduação presenciais oferecidos no Campus Santa Bárbara d’Oeste: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Pedagogia, Sistemas de Informação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia da Computação.

“Como professor e prefeito, vivo com muita alegria este momento na história do Ensino Superior em Santa Bárbara d’Oeste. A partir de agora, a FHO escreve uma nova página em sua história, assim como os alunos dos 11 cursos oferecidos. Feliz em ver mais essa etapa do processo, que se iniciou lá em 2022, quando visitei o campus sede, em Araras, iniciando uma relação sólida e de respeito. Meus cumprimentos a todos da FHO e meus votos de sucesso a cada um dos profissionais e alunos do campus Santa Bárbara”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

