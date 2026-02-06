A Rumo, maior operadora de ferrovias de carga do país, inaugura sua nova sede em Indaiatuba (SP), em um movimento que marca a centralização das atividades corporativas da companhia e reforça a estratégia de aproximação entre gestão e operação ferroviária. A inauguração oficial está marcada para terça-feira, 3 de fevereiro.

Com a nova unidade, parte das atividades que ocorrem nos escritórios da Faria Lima, em São Paulo, e de Curitiba (PR), além das bases operacionais de Araraquara, Itu, Rio Claro e Santos, passará a funcionar em um único endereço. A iniciativa busca ampliar a integração entre áreas estratégicas, otimizar processos e fortalecer a eficiência operacional do Sistema Norte.

“São Paulo é um corredor estratégico para o nosso sistema logístico, pois conecta as regiões produtoras do Centro-Oeste ao maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos. Concentrar as atividades em um só local traz ganhos relevantes para o negócio, tanto pela proximidade com a ferrovia quanto pela integração dos times”, destaca Bruna Alcântara Perpétuo, vice-presidente de Gente, Segurança e Tecnologia da Rumo.

A escolha de Indaiatuba é resultado de uma decisão baseada na localização privilegiada do município para o setor logístico e ferroviário, além de seus indicadores sociais, educacionais e econômicos, que o posicionam como um polo de excelência para o negócio e atração de talentos.

“A chegada da nova sede da Rumo à Indaiatuba é motivo de muito orgulho para a nossa cidade. Estamos falando da maior operadora de ferrovias de carga do país escolhendo Indaiatuba como base estratégica, o que demonstra a força do nosso município, nossa localização privilegiada e, principalmente, a qualidade de vida que oferecemos”, afirma o Dr. Custódio Tavares, prefeito de Indaiatuba.

“Essa decisão gera empregos, atrai talentos, movimenta a economia local e consolida Indaiatuba como um polo logístico e de desenvolvimento. Nosso compromisso é seguir criando um ambiente seguro, moderno e eficiente para receber empresas que acreditam no crescimento sustentável e no futuro. Seja bem-vinda, Rumo”, conclui o prefeito.

Oportunidades de emprego

Com a inauguração da nova sede em Indaiatuba, a Rumo reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional e busca novos talentos no interior paulista. As oportunidades contemplam diversas áreas, como Operações Ferroviárias, Relações Institucionais, Gente e Gestão, Infraestrutura, Suprimentos, Comercial e Jurídico.

Para concorrer a estas e outras posições, os profissionais interessados podem se cadastrar na página de carreiras da companhia, disponível no site: www.rumolog.com/trabalhe-conosco

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais nos principais portos brasileiros. Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, somos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, além de compor a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.