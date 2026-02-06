44ª Mostra Japão começa nesta sexta (6) em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste recebe, a partir desta sexta-feira (6), a 44ª edição da Mostra Japão, evento que segue até domingo (8) no Complexo Usina Santa Bárbara. Pela terceira vez no Município, o evento integra o calendário cultural local e reforça a cidade como um dos polos de realização da iniciativa itinerante, considerada uma das principais vitrines da cultura japonesa no Brasil.

A entrada é solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais. Com caráter cultural e social, a Mostra Japão tem o intuito de promover e expandir o universo japonês por meio da cultura, gastronomia e produtos orientais, oferecendo ao público uma experiência imersiva.

A programação inclui apresentações culturais, como taiko (arte performática de percussão) e manifestações tradicionais como o shishimai (dança do leão japonês), ampla variedade de pratos típicos da culinária japonesa, comercialização de produtos tradicionais, além de Concurso de Cosplay, que contará com premiação, reunindo participantes caracterizados como personagens da cultura pop japonesa.

Serviço:

44ª Mostra Japão | Santa Bárbara d’Oeste

Dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026

Horários:

Sexta-feira (6/2): das 18h às 22h

Sábado (7/2): das 11h às 22h

Domingo (8/2): das 11h às 22h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária/opcional: 1 kg de alimento não perecível

