CCL recebe festival gastronômico com entrada solidária neste sábado e domingo

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, neste sábado (7) e domingo (8), das 12h às 22h, o “Massa Fest”, um festival gastronômico promovido com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita e solidária, com a arrecadação de 1 kg de alimento destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

São 12 participantes gastronômicos confirmados: HOPBEER, Massa Pizzaria, Formiguinha Doçaria, Viva Bakery Padaria Artesanal, Holycook, Um Brinde Vinhos, Pizzaria Carboretto, Tutano Parrilha, Prosa Comidaria, Padoca da Alma, Borelli Gelatos e Harmonie Sucreé.

Confira a programação musical:

Sábado (7)

DJ Daniel Cucatti

13h – Nallu Banda

16h – Frann Azalim

19h – Jet Set

Domingo (8)

DJ Nando Travessa

13h – LebrownBand

16h – Stereo Supernova

19h – The Fish

Além de música ao vivo, haverá ativações culturais e espaços de convivência e kids, dedicado às crianças, e acessibilidade para cadeirantes.

“Convido os americanenses a prestigiar o evento, valorizando a arte e a gastronomia local e exercitando a solidariedade com doações de alimentos ao Fundo Social”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

