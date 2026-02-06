Hortolândia: Poupatempo funcionará em anexo no novo Paço Municipal

Instalações estão em fase final de obras; mudança deve acontecer no final deste semestre

O complexo do Paço Municipal Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, na região do Jd. Novo Ângulo, ganhará novas instalações que garantirão ainda mais eficiência aos serviços públicos prestados. Três anexos estão em fase final de obras na área do Paço. Um deles, voltado para a avenida Sabina Baptista de Camargo, abrigará o Poupatempo, serviço estadual que recebe apoio da Administração Municipal para operar.

Os outros dois prédios, com acesso pelo Corredor Metropolitano, serão a nova sede operacional das secretarias de Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos. A previsão é que as obras destes anexos fiquem prontas no próximo mês. Já a ocupação dos espaços deve acontecer até o final deste semestre, após a adequação das instalações elétricas e de internet.

Com a vinda do atendimento do Poupatempo para o complexo do Paço Municipal, a Prefeitura de Hortolândia facilitará a vida do munícipe, centralizando numa mesma área a resolução de várias necessidades da população.

No prédio da Prefeitura, o cidadão já encontra atendimentos para serviços relacionados à IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), regulação da saúde, Junta Militar, Cartão Inclusivo, entre outros. Após a mudança do Poupatempo para a mesma região, a população terá ali serviços como emissão da CIN (Carteira Nacional de Identificação, antigo RG), renovação e segunda via de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), transferência de veículos, entre outros.

Atualmente, o Poupatempo funciona na rua Argolino de Moraes, no prédio do Hortofácil. No segundo piso, está o DSO (Departamento de Saúde Ocupacional), órgão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura, que também mudará para as novas instalações no Paço Municipal.

De acordo com a Secretaria de Obras, o prédio em construção para abrigar o Poupatempo e a DSO tem 931,20 metros quadrados de área construída e 797 metros quadrados de estacionamento, com capacidade para 18 veículos. Nesta semana, a Secretaria de Obras acompanha a finalização do trabalho no piso. Já o prédio da rua Argolino de Moraes, quando desocupado, vai abrigar a UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Real.

Mobilidade e Serviços Urbanos

De acordo com a Secretaria de Obras, o prédio onde ficará a equipe operacional de Mobilidade Urbana tem 600 metros quadrados de área construída e 495 metros quadrados de estacionamento. Nesta semana, são realizados serviços de instalação de divisórias nos banheiros e a finalização no assentamento de porcelanatos. A Secretaria de Mobilidade Urbana contabiliza 26 servidores para ocupar as novas instalações, como agentes de trânsito e equipe de implantação de sinalização vertical, horizontal e semafórica.

“No novo prédio ficarão almoxarifado, guarda de máquinas, equipamentos, veículos, além de laboratório de programação da equipe semafórica”, destacou o diretor de Projetos de Mobilidade, Ricardo Barbosa. “O prédio onde funciona atualmente a Secretaria de Mobilidade Urbana, localizado no Remanso Campineiro, será reformado e transformado em Escola Pública de Trânsito, onde serão ensinadas boas práticas no trânsito para crianças e jovens da cidade”, completou Barbosa.

Já o anexo onde funcionará a Secretaria de Serviços Urbanos, conta com com 612 metros quadrados de área construída e 815 metros quadrados de estacionamento, onde ficarão maquinários como caminhões, caçamba, tratores, retroescavadeiras, entre outros equipamentos usados no dia a dia das equipes. Funcionarão, neste anexo, a diretoria de Regionais; a diretoria de Manutenção de Solo, Parques e Jardins; a engenharia e o almoxarifado de materiais leves.

“Teremos cerca de 25 servidores neste novo prédio, profissionais que cuidam dos serviços administrativos e das operações diárias, além da equipe de fiscalização que atua em parceria com a Sabesp”, descreveu o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão. Conforme o acompanhamento da Secretaria de Obras, neste prédio estão em execução, nesta semana, a instalação de divisórias nos banheiros, a finalização dos porcelanatos e a conclusão do reboco externo. Atualmente, a Secretaria de Serviços Urbanos fica na avenida Olívio Franceschini, prédio que futuramente será ocupado pelo grupamento do Corpo de Bombeiros de Hortolândia.

Sustentabilidade, tecnologia e modernidade

A construção dos novos anexos é executada sob a perspectiva de sustentabilidade, tecnologia e modernidade adotada durante toda a obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias. O Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” é um marco em eficiência energética, com usina de geração de energia limpa, estação para carregamento de veículos elétricos, paisagismo, praça esportiva, além de políticas de redução do uso de papel e incentivo à outros hábitos que colaboram para a proteção ambiental.

