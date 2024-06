Estudantes de Americana inscrevem trabalhos no Salão do Humor Internacional

Estudantes de cinco escolas da rede municipal de Educação de Americana inscreveram trabalhos para participar da 23ª edição do Salão do Humor Internacional em Americana, que acontece entre os dias 22 e 30 de junho na Câmara de Americana.

A mostra de arte gráfica terá produções de estudantes do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Paulo Freire, Florestan Fernandes e Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho.

Além das obras de autores amadores e profissionais, o salão contará com peças desenvolvidas por estudantes de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e particular de ensino de Americana e região. Trabalhos selecionados dos acervos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e obras de autores de Campinas também serão expostos.

O tema deste ano é livre, com sugestão de produção de material com a temática “Ando preocupado com o que ando preocupado”. Foram inscritas obras nas categorias charge e cartum; HQ, tirinhas e pequenos contos de humor/poemas jocosos; caricatura em arte gráfica e em escultura; mangá humor e grafite humor.

A mostra pode ser visitada gratuitamente e o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, estendeu o convite a toda a rede. “Conhecer a produção cultural contemporânea enriquece o processo de aprendizagem e convido a rede e toda a sociedade a prestigiar os trabalhos de nossos alunos”, disse.