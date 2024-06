Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina acontece neste fim de semana em Santa Bárbara

O Festival Tradições de Santa Bárbara – Festa da Cultura Nordestina 2024 acontecerá neste sábado (22), das 18 às 23 horas, e domingo (23), das 12 às 21 horas, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com entrada gratuita. O cardápio nordestino é em prol das instituições sociais da cidade e a agenda cultural valoriza artistas locais e da região.

O primeiro dia do evento, sábado, terá a animação de Otávio Carloto e banda (19 horas) e Forró da Nega (21 horas). Já o domingo será a vez de Janaína de Cássia (13h30), Sheila Canova e banda (15h30) e Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (17h30), com encerramento de Lis Ferraz e banda (19h30).

Neste ano, a Praça de Alimentação será explorado pelas entidades: Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação Orquestra Barbarense de Violas, Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias – Apnef, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Associação Assistencial para Melhoria de Vida – Amev e Associação Beneficência e Educação – Casa da Criança.

Confira o cardápio completo:

Serviço de Assistência Social – MEIMEI



• Açaí Tradicional do Nordeste – Açaí e Flocos de Tapioca

• Copo de Açaí 300 ml (com Leite em Pó e Leite Condensado)

• Copo de Açaí 500 ml (com Leite em Pó, Leite Condensado e uma Fruta Banana ou Morango)

• Pastel: Carne Seca com Abóbora Cabotia, Palmito, Queijo e Carne

• Lanche de Linguiça do Sertão

• Batata Frita com Bacon e Cheddar

• Batata Frita Simples

• Combo: Lanche de Linguiça do Sertão e Batata Frita



Associação Orquestra Barbarense de Violas

• X-Burguer

• X-Burguer Bacon

• Sarapatel

• Feijão Tropeiro

• Caldos de Mocotó ou de Mandioca com Costela desfiada

Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – APNEF

• Lanche de Pernil

• Lanche de Costela

• Acarajé

• Escondidinho de Frango ou Carne Seca

• Cuscuz

Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM

• Batata Chips

• Cachorro Quente

• Tapioca Salgada: Calabresa, Mussarela, Presunto e Mussarela, Frango com Catupiry, Carne Seca

• Tapioca Doce: Brigadeiro

• Canjica

• Churros Doce: Doce de Leite, Brigadeiro, Goiabada, Cocada Branca e Queimada, Paçoca e Pé de Moleque

• Churros Salgado: Carne Seca, Linguiça e Frango

Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV

• Espeto: Carne, Frango e Linguiça

• Caldo de Mandioca, com Mandioquinha e Batata

• Porção de Mandioca Frita

• Baião de 2

• Combo: Baião de 2, Caldo e Mandioca Frita (200 gramas)

Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança

• Porção de Bolinho de Mandioca com Provolone ou Abóbora com Carne Seca (8 unid)

• Porção de Coxinhas: Costela ou Carne Seca (6 unid)

• Bala Baiana

• Bolo de Rolo

• Doces Típicos: Morango no Chocolate, Maçã do Amor, Cocada Branca e Queimada, Quebra Queixo e Coquinho

Serviço:



Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina 2024

• Dia 22 de junho (sábado)

19h – Otávio Carloto e banda

21h – Forró da Nega

• Dia 23 de junho (domingo)

13h30 – Janaína de Cássia

15h30 – Sheila Canova e banda

17h30 – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra



19h30 – Lis Ferraz e banda

Local: Praça da Migração | Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

