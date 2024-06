Palhaço Jerônimo comemora 20 anos com espetáculos gratuitos

O Espaço Cultural Fábrica das Artes, em Americana, recebe no próximo final de semana (dias 22 e 23 de junho) dois espetáculos gratuitos em comemoração aos 20 anos do Palhaço Jerônimo. As apresentações, que fazem parte do projeto “PALHAÇO JERÔNIMO: 20 ANOS DE RISOS E MELODIAS”, foram contempladas por um edital cultural da cidade com recursos da Lei Paulo Gustavo.

De acordo com Thiago Sales, criador e intérprete do palhaço Jerônimo, ambos os espetáculos têm classificação livre, contam com interpretação em LIBRAS e a diversão é garantida para toda a família. “Dentro desta etapa do projeto estão os espetáculos “Gran Cirque Brado” e “A Estreia” e nenhum deles é voltado apenas para o público infantil, são espetáculos pensados para que todos possam se divertir” – afirma.

PALHAÇO JERÔNIMO 20 ANOS:

Além das apresentações gratuitas no Fábrica das Artes, o projeto também ofereceu uma mostra de repertório da companhia Circo Caramba com apresentações dos trabalhos “JERÔNIMO SHOW” (em escolas públicas) E “A BANDA DO JERÔNIMO: UMA INUSITADA BANDA DE UM HOMEM SÓ” (no Lar dos Velhinhos e na instituição Projeto Vida Americana). Além disso, como contrapartida do projeto, Thiago Sales ministrou uma oficina de Palhaçaria Musical para os voluntários da Associação Anjos da Alegria.

OS ESPETÁCULOS: Thiago Sales fez do circo e do palhaço suas escolhas artísticas e uniu a isso sua paixão pela música, se especializando cada vez mais no universo da palhaçaria musical. Em “A ESTREIA”, o palhaço Jerônimo explora, de maneira divertida e carismática, diversos recursos inerentes ao palhaço que utiliza a música em cena. “Seja utilizando de forma surpreendente instrumentos inusitados ou convencionais, cantando paródias ou improvisando com o público, o que o Jerônimo quer mesmo é tocar o coração do público”, afirma. Já o espetáculo, “Gran Cirque Brado”, é produzido em parceria com a Damião e Cia e une as linguagens da palhaçaria, da representação teatral e traz ainda números de música, acrobacia, mágica e arremesso de facas, todos construídos a partir do olhar do palhaço.

SINOPSES:

GRAN CIRQUE BRADO



O Gran Cirque Brado, fundado por Stoy Fallid, é um circo quase bom que quase fez muito sucesso, mas atualmente encontra-se abandonado pelo público. Da antiga trupe, sobraram somente uma palhaça e dois palhaços, os netos do fundador, que ali permanecem sonhando em voltar a ver a plateia lotada. Num certo dia, para a total surpresa do atrapalhado trio, o público retorna. Os irmãos, então, farão tudo o que sabem (e o que não sabem) para realizar o melhor espetáculo de suas vidas e salvar o circo da falência.

Ficha Técnica:

Concepção e direção: Thiago Sales

Atuação: Fernanda Jannuzzelli, Rodrigo Nasser e Thiago Sales

Colaboração: Bruno Peruzzi, Júnior Taz e Rodrigo Robleño

Cenário: Juliana Fernandes

Figurinos: Juliana Fernandes e Graciete Mary

Orientação em Mágica: Rafael Medeiros e Márcio Parma

A ESTREIA

Quando terminam os shows da Banda Incrível Som, a rotina se repete sempre da mesma forma: a banda se retira, o público vai embora e “entra em cena” Jerônimo, o funcionário responsável por desmontar o palco e guardar os instrumentos. Num certo dia, a banda encerra a apresentação, mas a plateia fica – possivelmente aguardando por um improvável bis. Essa deve ser a oportunidade perfeita para que Jerônimo possa finalmente estrear um show que sempre sonhou apresentar. A partir daí o palhaço inicia seu inesperado e eclético espetáculo, no qual cada número será uma homenagem a um gênero musical. O público se torna testemunha do sonho de Jerônimo se tornando realidade e embarca com ele num divertido passeio cômico-musical.

Ficha Técnica:

Criação, direção e atuação: Thiago Sales

Colaboração: Hudson Rocha e Pereira França Neto

Cenografia: Gabi Perissinotto e Le Nogueira

Figurino: Amanda Dumont e Thiago Sales

Criação de Luz: Eduardo Brasil

Construção de instrumentos: Félix Caro e Thiago Sales

Gravação e mixagem de trilha sonora: Ricardo Parma

SERVIÇO:



PALHAÇO JERÔNIMO: 20 ANOS DE RISOS E MELODIAS Espetáculo GRAN CIRQUE BRADO – Sábado, 22 de junho, 20h

Espetáculo A ESTREIA – Domingo, 23 de junho, 19h

LOCAL: Espaço Cultural Fábrica das Artes (R. Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder, Americana – SP)

ENTRADA FRANCA

