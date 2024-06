A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana completa dois anos de atividades nesta terça-feira, 18 de junho. Desde a inauguração, em junho de 2022, até maio deste ano, o serviço de referência no tratamento do câncer já realizou 32.942 atendimentos.

Entre eles, houve 8.704 consultas oncológicas (mastologia, urologia, cabeça/pescoço, aparelho digestivo, ginecologia e oncologia clínica), além de 8.685 sessões de quimioterapia, 885 cirurgias oncológicas, 12.188 procedimentos de enfermagem e 2.392 atendimentos da equipe multidisciplinar (assistente social, psicóloga e nutricionista), entre outras ações.

“Os números mostram o quão importante é a capacidade desse equipamento para a Saúde da nossa cidade. Cada um desses números são pessoas sendo bem cuidadas em um momento delicado e que exige atenção e humanização da nossa parte. Celebramos essa conquista para a nossa cidade sempre que podemos porque ela faz a diferença de fato”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

“Por onde passamos ouvimos sobre como Americana é privilegiada de contar com um serviço de saúde pública como esse. É motivo de orgulho poder dizer que nossa cidade conta com uma unidade assim, de alta complexidade, servindo às pessoas em um momento de superação em suas vidas”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

Além de Americana, a Unacon já atendeu pacientes oncológicos de: Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itaquaquecetuba, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Pedreira, Paulínia, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Ribeirão dos Índios, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio da Posse, São João da Boa Vista, São Paulo, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tuiuti, Valinhos, Vargem e Vinhedo.

Unacon, por secretário Danilo Oliveira

“Já são dois anos de completa dedicação e profissionalismo, em que milhares de pessoas vêm recebendo um atendimento qualificado, humanizado e acolhedor na Unacon. Isso nos deixa emocionados, pois fizemos parte dessa história, na luta para que esta unidade fosse instituída. Americana está de parabéns por contar com este serviço de excelência e a população tem muito a comemorar por essa grande conquista”, declara o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além da área médico-assistencial, a equipe da Unacon desenvolve campanhas de prevenção aos diferentes tipos de cânceres, palestras, sessões de yoga e alongamento, oficinas de maquiagem e amarração de lenços, apresentações musicais, celebrações de datas especiais e outras ações voltadas aos pacientes, observa a coordenadora da unidade Raquel Cordeiro. “E no último ano, também inauguramos o Sino da Esperança, contratamos uma nutricionista e iniciamos a manipulação de medicamentos na própria unidade”, acrescenta.

No ano passado, o atendimento médico da Unacon obteve 94,7% de índice de aprovação por parte dos usuários, de acordo com as pesquisas de satisfação realizadas pela Ouvidoria da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Os atendimentos da equipe de enfermagem e da recepção também conquistaram a aprovação de pacientes e acompanhantes, com índices de satisfação de 97,2% e 94,4% respectivamente.

“A Unacon é uma referência regional no tratamento de diversos tipos de cânceres. É um motivo de orgulho para a Saúde do município já que atende pacientes de Americana e de outras 42 cidades paulistas”, enfatiza o diretor da SCMC em Americana, Klebson Soares Carvalho.

No final de setembro de 2023, a Unacon de Americana foi habilitada pelo Ministério da Saúde e passou a ser 100% custeada pelo Governo Federal (Portaria GM/MS nº 1.429, de 28 de setembro de 2023), com o recebimento de R$ 5,6 milhões anuais.

