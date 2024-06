Marketeiro Sérgio Lima assume campanha de Henrique do Paraíso

O publicitário Sérgio Lima, conhecido por sua experiência em estratégias de comunicação e marketing político, foi anunciado como o responsável pela pré-campanha e campanha política de Henrique do Paraíso, pré-candidato à prefeitura de Sumaré.

Sérgio Lima traz consigo uma vasta experiência em campanhas políticas, incluindo campanhas presidenciais de âmbito nacional. Recentemente, assumiu o cargo de vice-presidente de Marketing do Vasco da Gama. Sua competência e trajetória profissional são reconhecidas no meio publicitário.

Henrique do Paraíso, um candidato com fortes raízes na cidade de Sumaré, expressou entusiasmo pela parceria. “Ter Sérgio Lima ao nosso lado é um grande passo na construção do planejamento de campanha. Sua bagagem será crucial para levar nossa mensagem e propostas aos cidadãos de Sumaré,” disse Henrique.

Sérgio Lima é amplamente reconhecido por sua habilidade em utilizar as redes sociais

para engajamento político, uma estratégia que tem se mostrado eficaz em diferentes contextos eleitorais.

A nomeação de Lima ocorre em um momento estratégico, com a pré-campanha de Henrique focada em consolidar sua presença online e fortalecer a comunicação direta com os eleitores. “Estamos confiantes de que a experiência de Sérgio Lima nos ajudará a alcançar nossos objetivos e trazer um novo futuro para Sumaré,” afirmou a equipe de campanha de Henrique.

Esta parceria promete dinamizar o cenário político local, trazendo uma campanha inovadora e bem estruturada para os cidadãos de Sumaré.

