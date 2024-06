Americanense ganha carro dos Namorados do Tivoli

O Tivoli Shopping anunciou a americanense ganhadora do tão aguardado prêmio da campanha “Todo seu amor de presente”, realizada em comemoração ao Dia das Mães e Dia dos Namorados. A americanense Eli Regina da Silva Perucchi é a sortuda que levará para casa um carro Citroën C3 zero quilômetro.

A campanha, que ocorreu de 02 de maio a 13 de junho, ofereceu aos clientes a oportunidade de concorrer a prêmios incríveis ao realizarem suas compras no Tivoli Shopping. A cada R$300 em compras, os clientes puderam trocar suas notas fiscais por cupons para participar da promoção.

Além do carro Citroën C3, foram sorteados 20 pares de ingressos para o exclusivo Jantar Show all inclusive do cantor Fábio Jr., que aconteceu no Expo América, no dia 12 de junho.

“Estou muito emocionada e feliz por ter sido a ganhadora desse prêmio. Participar da campanha do Tivoli Shopping foi uma experiência maravilhosa, e ganhar um carro zero quilômetro é algo que eu jamais imaginei. Agradeço ao Shopping por proporcionar essa oportunidade e por tornar este Dia das Mães inesquecível para mim. Muito obrigada!”, disse Eli Regina.

“Esta campanha foi pensada com muito carinho para celebrar datas tão especiais como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Parabenizamos a Eli e agradecemos a todos que participaram e tornaram essa campanha um sucesso”, afirmou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Sobre o Grupo AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

