Com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, o prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben inauguram oficialmente nesta terça-feira (18) o novo prédio da ETEC/FATEC de Sumaré, instalado na Rua Rafael Rossi, 197, no Jardim Luiz Cia, na região de Nova Veneza. A cerimônia de inauguração ocorre às 16h.

“A nova unidade da ETEC/FATEC em Sumaré representa um grande avanço na oferta de ensino técnico e superior tecnológico na região. Com instalações modernas e uma infraestrutura de ponta, o novo prédio estará apto a receber os alunos, oferecendo cursos que atendem às demandas do mercado de trabalho e promovem a qualificação profissional dos jovens e adultos da cidade. Agradeço a todos os envolvidos, especialmente ao deputado Dirceu Dalben, por todo o apoio e dedicação para tornar este sonho uma realidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O deputado estadual Dirceu Dalben classificou a inauguração como “uma vitória”. “A inauguração do novo prédio da ETEC/FATEC é uma vitória para toda Sumaré. Este é um investimento que vai transformar a vida de muitos jovens, oferecendo oportunidades de educação de qualidade e formação profissional. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário Vahan Agopyan pelo apoio incondicional a este projeto.”

Com a nova unidade, Sumaré ampliou a oferta de cursos técnicos e superiores tecnológicos, contribuindo para a formação de profissionais capacitados e prontos para atender às exigências do mercado.

A iniciativa também visa atrair novos investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico local, gerando mais empregos e oportunidades para a população.

Tarcísio investe

O investimento do Governo do Estado na construção foi de R$ 11,2 milhões, em um terreno de 10,4 mil metros quadrados doado pela Prefeitura.

A unidade conta com 16 salas de aula, nove laboratórios (Análise Microbiológica, Análises Instrumentais, Automação, Eletricidade, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital, Informática, Síntese e Química), auditório, biblioteca, quadra poliesportiva com arquibancada, salas administrativas, entre outros ambientes.

Há ainda uma sala de Integração Criativa com Espaço Maker, com impressoras 3D, scanners 3D, mesas de corte a laser, notebooks, televisores de 65 polegadas, lousas e mobiliário.

