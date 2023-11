Estudantes de Americana se formam no programa Aluno Tutor em Tecnologia Google

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, realizou na noite desta quinta-feira (23) a formatura de 96 estudantes participantes do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google. O evento aconteceu no CIEP Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim, com a presença do prefeito Chico Sardelli, acompanhado do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e marcou a conclusão da edição 2023 do programa, que preparou os estudantes para se apropriarem das ferramentas educacionais do Google, com o objetivo de torná-los multiplicadores e apoiadores da transformação tecnológica e da cultura de inovação no ambiente escolar.

“Parabéns pela dedicação e conclusão desta etapa na trajetória pessoal e educacional de vocês. Novos conhecimentos são para sempre e caminharão com vocês durante toda a vida. Agradeço aos familiares por apoiarem seus filhos nesta jornada de descoberta, não tenho dúvida nenhuma de que os ensinamentos do Google For Education serão muito úteis durante a vida escolar, acadêmica e profissional de cada um”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

A iniciativa está em sua segunda edição no município e faz parte do Projeto de Transformação Digital instituído em 2021 pela administração municipal, em parceria com a Colaborativa, empresa parceira do Google for Education. Durante a cerimônia, os estudantes contemplados pelo projeto receberam seus certificados na presença de familiares e demais autoridades: o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, os vereadores Fernando da Farmácia e Silvio Dourado e o coordenador de Planejamento da GAMA (Guarda Municipal de Americana), Wendeo Santos.

Mais notícias da cidade e região

Participaram do projeto estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental de cinco escolas da rede: CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Paulo Freire, Prof. Milton Santos, Florestan Fernandes e Jonas Correa Arruda Filho. Todos os estudantes certificados cumpriram os requisitos necessários para serem reconhecidos como alunos tutores, com base na entrega de atividades e aproveitamento obtido no curso, e comprovaram estarem aptos para atuarem como agentes incentivadores da cultura de inovação.

O secretário de Educação exaltou o caráter transformador do programa. “Nós aprendemos muito quando temos que ensinar alguém e vocês foram verdadeiros professores nesta jornada de transformação digital, apoiando um adulto da escola na utilização das ferramentas Google. Tenham certeza de que seus familiares estão muito orgulhosos de vocês”, discursou.

Durante a formação, eles tiveram acesso a um curso a distância, realizado em uma plataforma gamificada, no qual aprenderam as principais ferramentas do Google. Os estudantes também participaram de encontros síncronos de formação, presenciais e em ambiente virtual, compondo ao todo 57 horas de formação. Vencida esta etapa, eles chegaram à fase final intitulada “Adote um professor”, em que os estudantes ficaram responsáveis por atender a algum professor ou funcionário de sua unidade escolar em uma necessidade tecnológica.

A cerimônia contou com momentos de reconhecimento aos mediadores especiais Enzo Ferreira Bachir (CAIC) e Otávio Baio Ferreira (EMEF Paulo Freire), diplomados Alunos Tutores no ano passado, e que continuaram a contribuir com seus conhecimentos no ambiente escolar, e das escolas cujos estudantes tiveram os melhores desempenho durante o programa: CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e EMEF Florestan Fernandes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP