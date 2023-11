O radialista Cézar Polidoro vem aí novamente

Dono de 1 mil votos ‘cativos’ em várias eleições e com apoios importantes no meio da mídia, CP vai deixar o PSDB, partido pelo qual disputou a última eleição, e vai pra um partido da base do prefeito Chico Sardelli.

Leia + sobre política regional

Cezinha foi o 18o mais votado de Americana em 2020 e pela segunda vez obteve votação que lhe daria uma vaga na Câmara da cidade.

A conversa para ser candidato no time do prefeito líder das pesquisas Chico Sardelli (sem partido) deverá ser mediada pelo vice-prefeito Odir Demarchi, que deve deixar o PL e migrar para o PSD no ano que vem.

Dos atuais 19 vereadores, praticamente todos devem disputar uma nova eleição. Em 2020, sete deixaram de buscar um novo mandato.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP