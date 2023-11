Gama da gás atrás de moto roubada e recupera

Agentes da Gama precisar ‘dar um gás’

atrás de uma moto roubada em Americana na noite deste domingo. Ao final da perseguição, a Ronda Ostensiva Romu recuperou a motocicleta furtada na Cidade Jardim. Dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram detidos.

A equipe da Romu, subinspetora Christiane, Lopes e Friebolin, observou um jovem sem capacete que ocupava uma moto. Isso era por volta das 20h.

Houve a tentativa de abordagem, porém o condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

Após alguns minutos de acompanhamento, o infrator sofreu a queda do veículo, entre as Ruas Dálias e Violetas, e foi detido.

Os GMs perceberam que a moto havia sido furtada neste mesmo domingo na região do Parque Residencial Klavin, em Nova Odessa. Pouco tempo depois, um segundo adolescente envolvido no delito também foi abordado.

A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e os adolescentes foram liberados para os seus responsáveis. Já o veículo será devolvido à vítima.

