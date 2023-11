Instituto Coca-Cola Brasil tem 15 mil vagas abertas para jovens em busca de emprego

Coca-cola Último suspiro do ano e não dá para perder tempo!

As inscrições para o Coletivo Online estão abertas até o dia 22 de dezembro, com 15 mil vagas abertas para jovens com uma renda familiar de até dois salários mínimos. A Capacitação 100% gratuita e online que faz ponte entre a preparação para o mercado de trabalho e a oportunidade do primeiro emprego, é destinada a jovens a partir de 16 anos que querem mudar a realidade financeira da família através do empoderamento econômico de jovens.

A trilha de aprendizagem acontece via WhatsApp e está disponível para todo território nacional, são, ao todo, 11 videoaulas, que podem ser maratonados ou não, a decisão fica a cargo de quem assiste. O importante é ter uma conexão com a internet para conseguir receber os vídeos, concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros. Para se inscrever acesse este link: aqui

João Victor Vasconcelos, 25 anos e morador de Guadalupe, no Rio de Janeiro, foi um dos jovens que passou pelo Coletivo Online e hoje está trabalhando após ter se inscrito na área exclusiva de jovens que concluíram a trajetória online. Atualmente é estagiário no próprio Instituto Coca-Cola Brasil na área de Comunicação & Marketing. “O Coletivo Online me deu a oportunidade de hoje estar trabalhando na minha área de estudo, de estar podendo contribuir para a renda familiar da minha casa e ser uma ponte entre o jovem sonhador que precisa mudar seu futuro e sua realidade e uma empresa que irá alcançar milhões de jovens como eu.” concluiu o estudante de publicidade.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Atuação que gera impacto

A iniciativa Coletivo Online faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens a partir de 16 anos, em situação de vulnerabilidade social. É considerado o maior programa de empregabilidade de jovens no Brasil. Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma já impactou mais de 349 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 2.413 municípios. Do total de beneficiados, mais de 105 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola. Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de, até 2030, promover o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para 5 milhões de jovens, prioritariamente negros e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país. Até hoje, o ICCB já impactou mais de 562 mil pessoas.