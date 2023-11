O Palmeiras foi a Fortaleza e conseguiu arrancar um empate

e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 2 a 2 e o Verdao ficou 2 vezes atrás no placar.

O zagueiro Gustavo Gomes foi expulso e prejudicou o time do técnico Abel Ferreira. O Santos ajudou o Palmeiras mais cedo ao empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro nos últimos minutos da partida.

Agora o Verdao e Flamengo somam 63 pontos, mas os paulistas tem melhor saldo de gols. O Botafogo tem 62 pontos.

Ao golear o Grêmio, o Atlético MG foi a 60 pontos e também entrou na briga pelo título mais disputado dos últimos 10 anos.

O líder do campeonato encara em casa no meio de semana o lantera América MG. A vitória deixa o Verdão uma rodada a menos do bicampeonato brasileiro.

