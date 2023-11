Em um movimento que destaca seu compromisso com o bem-estar e a valorização de seus educadores e colaboradores a FAM – Faculdade de Americana anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário. Além disso, a instituição realizou no inicio deste ano um reajuste salarial que supera a determinação da convenção coletiva do SINPRO – Sindicato dos Professores de 2023.

“Na FAM, entendemos que nossos professores são a espinha dorsal da nossa instituição. Eles desempenham um papel crucial na formação de futuros profissionais” disse Gustavo Azzolini, Diretor Geral da FAM

A antecipação do pagamento da 1ª parcela do 13º salário foi realizada na sexta dia 24/11 e o pagamento da 2 parcela será dia 11/12.

