A FAM – Faculdade de Americana recebeu, pela décima vez, o selo de Instituição de Educação Socialmente Responsável pelo comprometimento em serviços sociais que fazem a diferença na comunidade. O selo é conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O órgão certificou, mais uma vez, que a FAM manteve o compromisso social por meio de ações e prestação de serviço à comunidade durante o ano de 2023.

A Faculdade de Americana foi reconhecida através das ações gratuitas oferecidas para Americana e região como o programa Faculdade Aberta, ,Feira de Estágio, Encontro com Educadores, Reinauguração do espaço de acolhimento na Delegacia da Mulher, Nossa Praça FAM, além dos tradicionais atendimentos sociais realizados pelas clínicas escolas da área da saúde e do curso de Medicina Veterinária.

Todas as ações sociais realizadas pela FAM, além de colaborar com a comunidade gratuitamente, tem como objetivo colocar na prática todo o aprendizado adquirido em sala de aula.

“Neste ano, a FAM promoveu diversos eventos nas mais variadas áreas do conhecimento, sempre em busca de colaborar com a comunidade, seja com ações sociais de saúde ou entretenimento, além de palestras com grandes profissionais do mercado. Esperamos continuar tudo isso no próximo ano”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

