A professora Raquel Castelaneli, do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof.ª Maria Nilde Mascellani” – Jaguari, em Americana, foi vencedora do Prêmio Carreta Literária 2023, que reconhece escolas e educadores comprometidos com a leitura. A premiação será entregue no dia 6 de dezembro, na própria escola.

O trabalho desenvolvido pela professora envolveu 490 estudantes de todas as turmas da escola. Ela aceitou o convite do trio gestor para contar histórias para as crianças, explorando o acervo disponibilizado pela Carreta Literária com o projeto “Encantando através das histórias – Você já pensou qual é o nosso papel?”.

Foram selecionadas histórias capazes de estimular a reflexão das crianças, levando-as a perceber sua importância no mundo e as responsabilidades individual e coletiva na preservação e proteção da vida, segundo a professora. As obras trabalhadas em contações de história, momentos de conversa e de leitura foram “O Pássaro Encantado”, de Rubem Alves, e “Malala e seu Lápis Mágico”, escrito por Malala Yousafzai.

“Sou professora da rede há 27 anos e sempre fui apaixonada pelo ato de contar história e o encantamento que essa ação pode proporcionar. Todos sabemos que a leitura pode ser libertadora e com ela é possível ser e estar onde se quiser, não há limite para a imaginação. ‘Um livro é um sonho que você segura na mão’ — Neil Gaiman”, disse a professora, citando o autor de “Sandman” e “Deuses Americanos”.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, exaltou o resultado conquistado pelo projeto. “Nossa rede está muito orgulhosa desse trabalho envolvente e significativo de incentivo à leitura. Estimular o prazer pelo ato de ler é um dos motes da Carreta Literária e é, com certeza, uma das diretrizes do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi para a Educação de nossos estudantes”, declarou.

A Carreta Literária promove a leitura e a formação de leitores através da associação do hábito a uma atividade lúdica e prazerosa. A biblioteca itinerante, montada em um equipamento móvel similar a um food truck, percorreu escolas da rede municipal de Educação de Americana durante o ano letivo de 2023, levando às unidades um acervo de 600 itens – em sua maioria, livros, mas também há jogos educativos e marionetes.

O Prêmio Carreta Literária 2023 é desenvolvido em parceria entre a CPFL Energia e o Instituto CPFL. Além da professora Raquel Castelaneli, foram premiados educadores dos municípios paulistas Rafard, Santos e São Carlos e de São Leopoldo (RS) e Touros (RN).

