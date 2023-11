Corinthians toma de 5 do Bahia em casa

O Corinthians foi goleado pelo Bahia na noite desta sexta-feira,

na Neo Química Arena, por 5 a 1. O resultado acachapante deixou o Timão apenas três pontos à frente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota, o Corinthians segue na 12ª colocação, com 44 pontos conquistados. Já o Bahia sobe para a 15ª posição, com 41 unidades, e empurra o Cruzeiro para a zona de rebaixamento momentaneamente.

A Raposa tem a mesma pontuação que os nordestinos, mas um jogo a menos no torneio.

A goleada sofrida para o Bahia igualou a pior derrota do Corinthians atuando na Neo Química Arena. Em 2020, o Timão também foi goleado por 5 a 1, mas para Flamengo.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Vasco, na próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O Bahia, por sua vez, volta a entrar em campo diante do São Paulo, um dia depois, às 20 horas.

