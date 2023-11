Atenção torcidas: o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023

da Prefeitura de Nova Odessa termina neste final de semana. Os jogos das partidas que decidem o título nas três divisões acontecem tanto no sábado quanto no domingo, e todos serão no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o tradicional “Campo do Progresso”.

Pela 1ª Divisão do amador, no sábado (25/11), às 16h, o UVA – que derrotou o atlético Alvorada por 2×1 nas semifinais – vai em busca do bicampeonato diante do EC Real, que venceu o AA Matsubara por 5×4 nos pênaltis (no tempo normal, a partida não passou do 0x0).

No domingão (26/11), tem mais decisões. Pela 2ª Divisão, às 9h30, o São Manoel FC terá pela frente o Guarapari FC. Antes, às 7h30, pela 3ª Divisão, o Juventus vai enfrentar o Desportivo Déli FC.

Leia + Sobre todos os Esportes

A artilharia do Campeonato está assim: pela 1ª Divisão o atleta Bruno César (AA Matsubara, já eliminado) tem 8 gols, e Matheus Simão, do time finalista EC Real precisa fazer 4 gols para empatar. Pela 2ª Divisão, Juliano Henrique, do time finalista São Manoel FC, segue com 8 gols. Já a 3ª Divisão, Bruno Rubio do finalista Juventus tem a chance de desempatar com José Gabriel (Redbull, já eliminado), ambos têm 8 gols.

“O nosso Campeonato Municipal Amador de Nova Odessa chegou ao término e teremos três grandes partidas neste sábado e domingo. Esperamos lotar o Campo do Progresso, tanto nas finais da 1ª quanto da 2ª e 3ª Divisões. Convidamos a população para prestigiar as finais da competição”, disse o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

Lembrando que as informações do Campeonato Municipal Amador 2023 de Nova Odessa como classificação, gols, cartões, artilharia, entre outros, podem ser conferidas sempre após cada rodada no aplicativo Copa Fácil.

“Também quero estender o convite para que não somente os torcedores destes times finalistas, mas toda a população, para que todos prestigiem os jogos das partidas finais do Campeonato Municipal de Futebol Amador neste final de semana”, diz José Henrique de Carvalho, o adjunto da pasta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP