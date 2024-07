EUA concedem 47 milhões de dólares adicionais ao Fundo Amazônia

Os Estados Unidos anunciam o fornecimento de mais uma parcela de 47 milhões de dólares ao Fundo Amazônia do Brasil. Essa nova parcela completa a entrega inicial de 50 milhões de dólares ao Fundo, como parte do compromisso de 500 milhões de dólares feito pelo presidente Biden em abril de 2023. A Administração Biden continuará a trabalhar com o Congresso norte-americano para solicitar e garantir o financiamento remanescente para o Fundo e atividades relacionadas até 2028.

Os Estados Unidos parabenizam o governo Lula pelo extraordinário sucesso na redução do desmatamento na Amazônia pela metade em 2023 – alcançando o nível mais baixo desde 2018. O combate à crise climática é um pilar da parceria do governo dos EUA com o Brasil. Estamos orgulhosos de apoiar esses esforços para combater o desmatamento, fortalecer a conservação e promover oportunidades sustentáveis para comunidades indígenas, ribeirinhas e outras comunidades tradicionais na Amazônia e em outras regiões. FONTE: EMBAIXADA DOS EUA

Foto Valter Campanato / Agência Brasil