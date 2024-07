Em menos de quatro anos, Chico contratou 542 professores e 324 médicos

As áreas da saúde e da educação em Americana, sofreram nos últimos anos, um aumento significativo do número de profissionais de ponta, atendendo a população.

Após o período de pandemia, que resultou na suspensão das aulas e na sobrecarga da rede de saúde, muitos profissionais optaram por se desvincular do serviço público, o que demandou esforços por parte do setor de Recursos Humanos do Poder Executivo, que por sua vez utilizou de estratégias diversas para a contratação de novos servidores.

Além do concurso público realizado em 2023, que aprovou novos servidores para todas as áreas da administração com foco na educação, médicos foram contratados via consórcio de saúde (Cismetro) e via empresas terceirizadas.

Além dos 324 médicos, também foram contratados de forma direta 70 profissionais das seguintes áreas da saúde: Auxiliar de farmácia; Cirurgião dentista; Enfermeiro; Enfermeiro do trabalho; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Motorista de ambulância; Nutricionista; Psicólogo; Técnico em enfermagem.

Na área da educação, além dos 542 professores, também foram contratados 70 profissionais auxiliares.