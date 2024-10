Expodeps será aberta nesta quarta e espera reunir mais de 5 mil pessoas

Com a presença de diretores da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e diversas autoridades, a 8ª Expodeps (Feira dos Prestadores de Serviços de Americana) será aberta nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, nas dependências da Fidam. O evento acontece hoje até as 21 horas e amanhã segue o mesmo horário. A entrada e o estacionamento são gratuitos. No total são 75 empresas distribuídas em 80 estandes e a expectativa é pela presença de aproximadamente cinco mil visitantes. A realização é do Deps (Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços) da Acia.

O evento se transformou na maior mostra empresarial da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e é o único do Brasil voltado para o setor de serviços. A mostra faz parte do calendário oficial do governo do Estado de São Paulo.

A mostra reúne prestadores de serviços de diferentes segmentos como informática, educação, marketing, negócios, imobiliárias, empresas de locações e energia solar, escritórios de advocacia e contabilidade, setores de brindes, gráficas, sistemas de ar condicionado, financeiras e consultorias, entre outros.

Além da feira, uma rodada de negócios acontece nesta quarta-feira, a partir das 8 horas com a presença de 80 empresários. Para Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente da Acia e coordenadora da Expodeps, o evento é uma grande oportunidade de aproximação entre os empresários. “Temos o antes, o durante e o depois. Além da realização de grandes negócios nesses dois dias, a relação continua entre as partes, o que possibilita geração de mais emprego e renda”, explicou Elza.

Além da rodada de negócios, diversas palestras estão programadas para os dois dias da Expodeps e a projeção é que o evento supere a cifra de R$ 3 milhões. Durante a sua realização desde a primeira edição, a feira já movimentou mais de R$ 20 milhões em negócios, reunindo 24 mil empresas.

“A própria feira movimenta muita gente para a montagem e desmontagem dos estantes, além de adesivagem, locações de imóveis e outros serviços”, explicou Elza.

Até a noite de ontem, mais de mil pessoas haviam feito a inscrição pelo site da Acia no www.acia.com.br