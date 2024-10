Novos vereadores (as) começam a frequentar as sessões da Câmara

Após a eleição no último dia 6, os novos vereadores e vereadoras que garantiram uma cadeira no poder legislativo de Americana já começaram a frequentar as sessões que acontecem às terças-feiras. Jacyra Chávare (Republicanos) e Roberta Lima (PRD) estiveram no encontro desta terça. Gutão do Lanche (Agir) e Renan De Angelo (Podemos) também são frequentemente vistos na casa de leis.

Jacyra e Roberta falaram ao NM sobre ir se familiarizando com o ambiente e os processos do poder legislativo.

“Mesmo antes de assumir oficialmente o mandato, me sinto comprometida com o cargo e com a confiança que os eleitores depositaram em mim. Estou participando de todas as sessões da Câmara porque acredito que o processo de aprendizado e capacitação deve começar agora. Quero estar preparada para retribuir, com trabalho sério e eficaz, cada voto que recebi. Acredito muito na educação como uma forma de melhorar o lugar em que vivemos, e é isso que me motiva a buscar sempre mais conhecimento. Só assim conseguirei cumprir o meu papel com responsabilidade e dedicação desde o primeiro dia de mandato”, disse Jacyra.

“Começar a vivenciar algumas questões burocráticas dentro da Câmara para dar continuidade no nosso trabalho que já vem sendo feito há anos”, comentou Roberta, que faz parte do movimento Cadeia Para Maus Tratos.