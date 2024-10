Outubro Rosa: Tivoli tem “Corte Solidário” para doação de cabelos nos dias 17 e 24

Em apoio ao Outubro Rosa – mês de conscientização sobre o câncer de mama -, o Tivoli Shopping realiza, pelo quarto ano consecutivo, o projeto Corte Solidário para doação de cabelos. A iniciativa, em parceria com o salão de beleza San Marthyn Studio Hair e a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, acontecerá nos dias 17 e 24 de outubro de 2024, das 11h às 20h, com o objetivo de arrecadar mechas de cabelo para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico.

A cada ano, a campanha de doação de cabelos Corte Solidário tem recebido maior adesão do público. “Estamos muito felizes com a mobilização das pessoas em torno dessa causa tão importante. Notamos um aumento nas solicitações de informações em nossas redes sociais e telefones, com muitas pessoas já se preparando para fazer suas doações”, afirma Bruna Martins, uma das proprietárias do San Marthyn Studio Hair.

A expectativa para a edição deste ano é ampliar o número de doadores e conscientizar o público sobre a importância do Outubro Rosa e do apoio às pacientes em tratamento oncológico.

“A doação de cabelos é um ato de generosidade que vai muito além da estética. Sabemos o impacto que a perda de cabelo pode causar durante o tratamento oncológico, e, ao doar, as pessoas estão oferecendo um pouco de autoestima e esperança para essas mulheres que enfrentam uma batalha tão difícil,” destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. “O apoio da comunidade ao longo dos últimos anos tem sido incrível, e esperamos que nesta quarta edição possamos superar nossas expectativas”, completa.

Superintendente de Administração Geral da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Carla Eliana Bueno explica que entre os 270 beneficiários ativos da Rede Feminina, 86 são mulheres em tratamento de câncer de mama. “Os cabelos doados são utilizados na confecção de perucas para nossas assistidas. Essas perucas desempenham um papel fundamental na recuperação da autoestima das mulheres que enfrentam a perda de cabelo durante o tratamento”, diz.

“Pelo terceiro ano consecutivo, recebemos doações do San Marthyn Studio Hair, consolidando uma parceria valiosa. Durante esses três anos, conseguimos arrecadar mais de 500 mechas de cabelo. Além disso, a colaboração com o Tivoli Shopping neste Outubro Rosa é extremamente significativa, pois mobiliza e sensibiliza as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer”, finaliza.

Como participar

Os doadores interessados em participar da iniciativa devem comparecer ao San Marthyn Studio Hair, no Tivoli Shopping, com o cabelo já lavado e seco. Para a doação, o comprimento mínimo de cabelo aceito é de 15 cm, e os cortes serão realizados de forma totalmente gratuita, sem necessidade de agendamento prévio. O atendimento será por ordem de chegada e também serão aceitas mechas de cabelo já cortadas.

SERVIÇO

Corte Solidário

Data: 17 e 24 de Outubro de 2024

Horário: das 11h às 20h

Local: San Marthyn Studio Hair – Tivoli Shopping

Requisitos: Cabelo lavado, seco e com no mínimo 15 cm para doação