Exposição de gatos em Campinas tem entrada gratuita

Dias 20 e 21 de julho o American Cat Club, em parceria com a Fórmula Natural, marca Super Premium de alimentos para cães e gatos fabricada pela Adimax, realizará sua 3ª Exposição de Felinos, desta vez na cidade de Campinas. As edições anteriores aconteceram em São Paulo, em 2022, e Sorocaba, no ano passado. O evento reunirá criadores para promover a felinofilia no Brasil, apresentando cerca de 80 gatos de 18 raças diferentes e SRD (sem raça definida) e contará com a avaliação de três juízes internacionais, sendo dois argentinos e um uruguaio. A exposição será realizada no Hotel Vila Rica e terá entrada gratuita.

O American Cat Club é um clube Charter filiado à TICA (The International Cat Association) que nasceu em 2019 pela vontade de reunir os criadores de gatos e incentivar a felinofilia. “Nosso objetivo é mostrar que estes animais são excelentes companheiros, amorosos e apegados às famílias, desmistificando a ideia equivocada de que só gostam da casa e não se apegam ou interagem com os tutores. Já a exposição vem para direcionar os criadores com relação ao que precisam melhorar em suas criações. E para o público, sejam criadores ou visitantes, é uma oportunidade de se encantar e ter uma visão diferente do que são os felinos”, afirma Bruno Malizia, presidente do American Cat Club.

Para a Fórmula Natural, que vem ampliando suas opções para felinos e já conta em seu portfólio com uma linha exclusiva para eles, o evento é uma oportunidade de reforçar o trabalho que vem dedicando aos tutores de gatos. “A popularidade dos felinos aumenta a cada ano e eles já conquistaram seu espaço nos lares brasileiros. Seja pelo fato de serem mais independentes, darem menos trabalho com a higiene e os passeios ou por viverem bem nos ambientes que estão cada vez menores, os gatos vêm sendo eleitos como pets. E nós estamos evoluindo conforme as necessidades deste tutor”, justifica Patrícia Kashivagui, gerente comercial Fórmula Natural – Criar & Cuidar.

Segundo o último censo pet realizado pelo Instituto Pet Brasil – IPB, entre 2022 e 2023, a população de gatos no Brasil cresceu 5,5%, enquanto a de cães cresceu 2,8% (praticamente a metade). E de acordo com o último levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de gatos deve ficar, até 2030, em mais de 40 milhões.

Serviço:

Exposição de gatos do American Cat Club em Campinas

Data: 20 e 21 de Julho

Horário: das 10 às 18h

Local: Hotel Vila Rica (Rua Donato Paschoal, 100 – Parque Italia)

Entrada gratuita

