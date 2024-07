Trator cai de caminhão guicho, atinge veículo e poste na Avenida Europa

Uma trator caiu de um caminhão guincho na tarde desta segunda feira(15) na Avenida Europa sentido bairro , próximo ao Tiro de Guerra em Americana. Em determinado momento, as corretes estouraram e a máquina desceu.

Ao cair do guincho, o trator derrubou um poste e atingiu um veículo que estava estacionado. Equipes da Guarda Municipal estiveram no local e para auxiliar o trânsito. Ainda não há previsão para a retirada do maquinário do local. Ninguém ficou ferido.