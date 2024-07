Número de casos de Coqueluche cresce no Brasil

A coqueluche, conhecida popularmente como tosse comprida, é uma infecção respiratória altamente contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis e teve um aumento significativo no Brasil na última semana. Apesar dos avanços médicos e da disponibilidade de vacinas, a infecção respiratória continua a ser uma preocupação significativa, especialmente para bebês e crianças pequenas. O médico Rafael Machado, do aplicativo de telemedicina assíncrona Olá Doutor, explica a diferença entre a gripe comum e a doença.

A coqueluche se caracteriza por episódios intensos e prolongados de tosse que podem durar semanas ou até meses. Os sintomas iniciais são semelhantes aos de um resfriado comum, incluindo coriza, febre e tosse moderada. Mas, embora a coqueluche e a gripe sejam infecções respiratórias, elas são causadas por agentes diferentes e apresentam sintomas progressivamente distintos.”Os sintomas da gripe podem incluir febre alta, dores no corpo, dor de garganta, coriza, congestão nasal, tosse seca e fadiga, com duração geralmente de uma a duas semanas. Em contraste, a coqueluche pode provocar uma tosse progressiva, persistente e potencialmente grave, que dura várias semanas ou meses”, explicou Rafael. À medida que a doença progride, a tosse se torna mais severa, frequentemente resultando em crises de tosse seguidas de um som agudo e característico ao final de cada crise, conhecido como guincho.

“A coqueluche é uma doença séria, mas que pode ser controlada e prevenida com medidas adequadas de vacinação e higiene. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente”, recomendou o médico do Olá Doutor. O tratamento da coqueluche inclui a administração de antibióticos para combater a bactéria e reduzir a duração da infecção. Além disso, recomenda-se manter uma boa hidratação, repouso adequado e, em alguns casos, o uso de umidificadores para aliviar a tosse. É crucial seguir as orientações médicas e realizar consultas de acompanhamento para monitorar a evolução da doença. A vacinação é a principal medida preventiva contra a coqueluche.

Nesses casos, a telemedicina emerge como uma solução rápida e conveniente para quem necessitar de atendimento médico. Através do contato assíncrono, os pacientes podem acessar consultas médicas remotas, receber orientações sobre cuidados de emergência e até mesmo obter prescrições de exames e medicamentos, sem a necessidade de saírem de suas casas.