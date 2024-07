Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba elege a sua Realeza

A noite da última sexta-feira (12) no Garden, em Piracicaba, foi de muito glamour e beleza. 15 candidatas participaram da final do concurso da Rainha da 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que vai acontecer entre os dias 09 a 17 de agosto na Unileste. Rainha, Princesa e Madrinha foram eleitas. Leo Bueno & Julio Cesar e DJ Palila se apresentaram e animaram o público presente. A realização da 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos. A festa tem o patrocínio do Supermercado Savegnago e da Drogal.

Com 80 inscrições, 43 candidatas participaram de uma seletiva, onde 15 foram classificadas para a grande final. A bancada, composta por quatro jurados, deram notas para os quesitos: beleza, simpatia e desenvoltura. O privilégio de ser a Rainha e representante máxima de uma das maiores e mais tradicionais festas do Estado de São Paulo é de Isabella Custódio O. Sbazati, 19 anos, e estagiária de advocacia. O título de Princesa ficou com a secretária, Regina Helena Pena, de 18 anos. A assistente financeira, Thalita de Cassia, 26 anos, foi eleita a Madrinha da festa. Vale lembrar que toda a realeza da festa é da cidade de Piracicaba.

Entre os prêmios para as vencedoras do concurso da Rainha estão Chapéus Pralana, ramalhetes de Flores (Le Noblesse), perfumes (ZyOne), sessões de bronzeamento (Espaço Carol Bronze), plano anual academia (Bio Ritmo), chocolates (Cacau Show Carrefour) e semijoias (Fabiane Sanches). O concurso foi realizado pela Agência AFETTO MKT Eventos e Conexões, Grazi Chinelatto e Júlio Silva, capitaneada por Regina Volpato.

No dia 09 de agosto, a festa começa com os shows do “Embaixador” Gusttavo Lima e da dupla Bruno & Denner. O grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira”, Ana Castela, e o DJ KVSH se apresentam no dia 10 de agosto. O segundo final de semana de festa, tem o show da dupla Jorge & Mateus no dia 16 de agosto. Luan Santana e Gustavo Mioto encerram o evento em grande estilo no dia 17 de agosto.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região. O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/festa-do-pe-o-de-piracicaba-2024-12282.html.

A 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage Garden. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

09/08 – Gusttavo Lima e Bruno & Denner

10/08 – Ana Castela e KVSH

16/08 – Jorge & Mateus

17/08 – Luan Santana e Gustavo Mioto

Data: 09 a 17 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506 / https://www.instagram.com/festadopeaodepiracicaba/