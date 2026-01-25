UBSs e Complexos de Saúde de SBO registram mais de 177 mil consultas médicas no ano passado

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste registrou 177.256 consultas médicas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e Complexos Regionais de Saúde durante o último ano. Considerada a “porta de entrada” da Rede Municipal de Saúde, a Atenção Primária à Saúde é responsável pela promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos, assistência e cuidado integral à população.

As consultas, divididas em clínica médica, ginecologia/obstetrícia e pediatria, foram realizadas nas 16 UBSs e nos dois Complexos Regionais (Jardim Europa e Jardim Pérola) do município. Para agendamento, o paciente deve comparecer à unidade mais próxima da residência e apresentar documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço recente no seu nome.

A Prefeitura orienta a população a procurar atendimento médico nas UBSs e nos Complexos Regionais, que devem funcionar como a “porta de entrada” do SUS (Sistema único de Saúde).

Vale ressaltar que a maioria das doenças podem ser prevenidas, diagnosticadas e tratadas nestes locais, sendo fundamental que o paciente estabeleça e fortaleça cada vez mais um vínculo com a unidade mais próxima da sua residência, possibilitando um acolhimento e acompanhamento mais apropriados.

No caso dos prontos-socorros, devem ser procurados exclusivamente em situações da urgência e emergência, como suspeita de infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), acidentes, entre outros.

Faltas às consultas médicas

O número de consultas médicas em 2025 poderia ser ainda maior. Segundo levantamento da Secretaria de Saúde, as 16 UBSs e os dois Complexos Regionais de Saúde registraram no último ano 15,07% de faltas. Das 208.706 consultas agendadas com clínico geral, generalista, ginecologista e pediatra, foram registradas 31.450 ausências sem justificativa.

As faltas sem aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos, caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Nos últimos anos a Prefeitura tem se empenhado em diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto à população.

Além disso, todos os pacientes são orientados a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para as suas consultas, exames e procedimentos.